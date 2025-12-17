Bando INPS 13mila borse di studio da 2.000 euro per studenti universitari e post lauream | domande dal 29 gennaio

L’INPS ha aperto il bando per 13mila borse di studio da 2.000 euro ciascuna, destinate a studenti universitari e post lauream per l’anno accademico 2023/2024. Le domande saranno aperte dal 29 gennaio e sono rivolte ai figli e orfani di iscritti o pensionati delle tre gestioni INPS. Un’opportunità importante per sostenere le future generazioni nel percorso di studi.

