Bando INPS 13mila borse di studio da 2.000 euro per studenti universitari e post lauream | domande dal 29 gennaio
L’INPS ha aperto il bando per 13mila borse di studio da 2.000 euro ciascuna, destinate a studenti universitari e post lauream per l’anno accademico 2023/2024. Le domande saranno aperte dal 29 gennaio e sono rivolte ai figli e orfani di iscritti o pensionati delle tre gestioni INPS. Un’opportunità importante per sostenere le future generazioni nel percorso di studi.
L’INPS ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di borse di studio riservate all’anno accademico 20232024, rivolte ai figli – o orfani – di iscritti o pensionati delle tre gestioni: Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Assistenza Magistrale e Fondo Ipost. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
