Il gol di Borri non basta a imporsi Nuovo ko per il Poggibonsi con il Tau
TAU 2 POGGIBONSI 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci, Nunziati, Iezzi, Del Gronchio (1’ st Manetti), Carli, Lombardo, P. Carcani (41’ st Nistri), Omorugieva (40’ st Bagnoli), T. Carcani (37’ st Tordiglione). All. Maraia. POGGIBONSI: Bertini, El Dib, Mazzoli (25’ st Ndiaye), Borghi, L. Borri, Zuccherato (25’ st Gonzi), Boriosi, Rodio (33’ st Giustarini), Ciacci (25’ st Chenaj), Salto, F. Borri. All. Consonni. Arbitro: Elia di Ostia Lido. Reti: 37’ pt L. Borri; 6’ st P. Carcani (rigore), 14’ st Meucci. Note: ammoniti L. Borri, El Dib, Carli, l’allenatore del Poggibonsi Consonni, F. Borri, Cabella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
