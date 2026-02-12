Bimba morta a due anni a Bordighera | non convalidato l' arresto ma la mamma resta in carcere I dubbi sulla sua versione cosa è successo nella casa

A Bordighera, la mamma di due anni, accusata di aver ucciso la sua bambina, resta in carcere. Il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto, ma l’ha comunque mantenuta in stato di fermo. Sono ancora molti i dubbi sulla versione della donna, e sulla vera dinamica di quanto accaduto nella casa. Gli investigatori continuano a indagare per chiarire cosa sia successo davvero.

Il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha deciso che Manuela A., la mamma accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlioletta Beatrice di due anni, resti in carcere: la piccola è stata trovata morta in casa a Bordighera due giorni fa. Il gip del tribunale di Imperia non ha convalidato l'arresto nei confronti di Manuela A., 43 anni, la donna accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice, nella villetta in cui abitavano a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna, su decisione del giudice, resta comunque in carcere, per pericolo di inquinamento delle prove. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba morta a due anni a Bordighera: non convalidato l'arresto, ma la mamma resta in carcere. I dubbi sulla sua versione, cosa è successo nella casa Approfondimenti su Bordighera Morte Beatrice morta a due anni: convalidato l'arresto della mamma. Cosa è davvero successo nella casa Dopo aver trovato la piccola Beatrice senza vita nella loro casa, il giudice ha convalidato l’arresto della madre, Manuela A. Bordighera, bimba di due anni morta in casa, la mamma chiama il 118 ma il medico legale scopre dei lividi e scatta l'arresto La polizia ha arrestato una donna di fronte alla morte della sua bimba di due anni a Bordighera. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bordighera Morte Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Dramma a Bordighera, bimba di 2 anni trovata morta in casa: cosa è successo; Bimba morta a Bordighera, la madre arrestata voleva l’affidamento delle figlie. Bimba morta a Bordighera, la decisione del Gip: la madre resta in carcereIl Giudice ha convalidato l'arresto per il rischio di inquinamento delle prove, non per la flagranza. La donna ha parlato negando ogni addebito ... rainews.it Bimba di due anni trovata morta in casa a Imperia, arrestata la mamma: traumi sul corpo della piccolaLa donna nega ogni addebito ma la sua versione - secondo la procura - sarebbe smentita dalla relazione del medico legale ... adnkronos.com Bimba di 2 anni morta, perché non si è vigilato su una famiglia già segnalata - facebook.com facebook Bimba morta: disposta l'autopsia, diversi sequestri in casa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.