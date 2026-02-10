Bordighera la mamma in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni A marzo aveva l’udienza di affidamento per le figlie

La mamma di tre figli, tra cui una bambina di due anni, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso la più piccola. A marzo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per l’udienza di affidamento e mantenimento delle sue figlie, ma ora la sua posizione si è complicata ulteriormente. La vicenda ha scosso la comunità di Bordighera, mentre le autorità indagano sui dettagli di questa tragedia.

Doveva ottenere l’affidamento e il mantenimento delle sue tre figlie di 10, 9 e 2 anni M.A., la mamma arrestata perché sospettata di aver ucciso la sua terzogenita, la più piccola, a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. A marzo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice di Imperia per ottenere la gestione delle sue tre figlie. Difesa dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, nega ogni addebito. Nel lungo interrogatorio di ieri ha riferito ai carabinieri che la piccola era caduta dalle scale nei giorni scorsi, ma che stava bene.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.

