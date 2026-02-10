Bordighera la mamma in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni A marzo aveva l’udienza di affidamento per le figlie
La mamma di tre figli, tra cui una bambina di due anni, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso la più piccola. A marzo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per l’udienza di affidamento e mantenimento delle sue figlie, ma ora la sua posizione si è complicata ulteriormente. La vicenda ha scosso la comunità di Bordighera, mentre le autorità indagano sui dettagli di questa tragedia.
Doveva ottenere l’affidamento e il mantenimento delle sue tre figlie di 10, 9 e 2 anni M.A., la mamma arrestata perché sospettata di aver ucciso la sua terzogenita, la più piccola, a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. A marzo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice di Imperia per ottenere la gestione delle sue tre figlie. Difesa dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, nega ogni addebito. Nel lungo interrogatorio di ieri ha riferito ai carabinieri che la piccola era caduta dalle scale nei giorni scorsi, ma che stava bene.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Bordighera Madre
La piccola Beatrice morta a due anni, la mamma voleva l'affidamento delle figlie: «L'udienza era prevista a marzo»
Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpo
La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.
Ultime notizie su Bordighera Madre
Argomenti discussi: Bordighera, bimba muore a due anni. La madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Bordighera, bimba di due anni morta in casa: aveva lividi sul corpo | Arrestata la madre; Bimba di due anni trovata morta nel lettino a Bordighera, arrestata la madre; Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata.
Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta in casa: arrestata la mamma. Che cosa sappiamo finoraÈ stata la donna stessa, ieri mattina, a chiamare il 118, raccontando di non riuscire a svegliare la figlia, che era a letto. Fin dai primi momenti, però, qualcosa non ha convinto i soccorritori. Sul ... vanityfair.it
Bimba morta a Bordighera, la mamma trasferita in serata nel carcere di PontedecimoLa donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale dopo un lungo interrogatorio nel quale, a carabinieri e magistrato, la donna non ha saputo spiegare che cosa sia accaduto a sua f ... primocanale.it
Si chiamava Beatrice, aveva solo due anni ed è morta nel lettino della sua casa di Bordighera (Imperia). Cosa abbia fermato per sempre il suo cuore non è chiaro e c'è l'atroce sospetto che la responsabilità sia della mamma, arrestata per omicidio preterintenzi - facebook.com facebook
E' stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta a Bordighera. Secondo quanto appreso, la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbero smentito le parole della madre che ai carabinie x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.