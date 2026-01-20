Targhe polacche e bulgare nel napoletano 30 veicoli sequestrati negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un’azione mirata a contrastare l’uso illecito di targhe straniere sul territorio. Le operazioni continuano per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia di Napoli.

Continuano senza sosta le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinate dal Comandante Lucia Rea, nel contrasto all'utilizzo illecito di veicoli con targa straniera sul territorio metropolitano. Negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno effettuato due importanti sequestri che portano a 30 il numero complessivo di auto ritirate dalla circolazione negli ultimi mesi. Il primo intervento si è svolto nei pressi di via Campana, nel comune di Pozzuoli, dove è stata sequestrata un'Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara. I controlli hanno fatto emergere che il veicolo presentava un telaio contraffatto.

