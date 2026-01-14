Il Bonus Cultura 2026, tramite la Carta Valore, offre fino a 500 euro per attività culturali, riservato a chi consegue il diploma di scuola media secondaria entro i 19 anni senza bocciature. Le modifiche del Governo prevedono requisiti Isee e un’attenzione particolare alle giovani generazioni, mantenendo l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura. Ecco cosa sapere su requisiti, benefici e modalità di accesso.

Il Governo ha nuovamente modificato il bonus cultura. L’ex 18app, introdotta per dare ai diciottenni un bonus da circa 500 euro da spendere in prodotti e attività culturali, diventerà Carta Valore cultura e sarà esclusiva per chi riceve un titolo di studio di scuola media secondaria, il diploma, entro i 19 anni, quindi senza mai essere bocciato. Una nuova carta che sostituisce il doppio bonus, determinato da Isee e merito, pensato per il 2025 ma che aveva ridotto significativamente la platea. Rinnovati anche i controlli, dopo le truffe che avevano sottratto centinaia di questi bonus ai diciottenni aventi diritto, con sistemi di riciclaggio pensati per truffare lo Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus cultura 2026 con Carta Valore da 500 euro, requisiti Isee e a chi spetta

Leggi anche: Bonus scuole paritarie, arriva il voucher di 1.500 euro nel 2026: a chi spetta, i requisiti Isee e come funziona

Leggi anche: Carta Valore 2026: il nuovo bonus cultura per neodiplomati, requisiti e importo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carta Valore per neodiplomati: a chi spetta, come richiederla senza ISEE e cosa si può comprare; Carta Valore Cultura: come funziona il nuovo bonus per i diplomati; Le misure per i giovani nella Manovra 2026: Bonus Cultura, aiuti ai libri, incentivi al lavoro e qualche promessa mancata; La Carta Valore Cultura: dal 2027 accesso vincolato al diploma conseguito entro i 19 anni senza requisiti di reddito o merito.

Il bonus cultura cambia ancora: dal 2027 andrà ai diplomati - Torna la carta unica ma la platea resta limitata: accederà chi finirà il liceo entro i 19 anni. msn.com