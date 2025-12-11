Bonus bollette 2026 il nuovo decreto cambia tutto | sono pochissimi i fortunati
Il bonus bollette 2026 si modifica radicalmente con il nuovo decreto, restringendo significativamente le categorie di beneficiari. Solo poche famiglie potranno ancora usufruire del sostegno, segnando un cambiamento importante rispetto agli anni precedenti. Ecco le novità principali e tutto ciò che è importante sapere sulle nuove regole.
Novità importanti in merito al bonus bollette nel 2026. Il nuovo decreto cambia tutto e solo poche famiglie possono esultare: ecco che cosa sapere. Negli ultimi anni, i rincari sulle bollette di luce e gas hanno avuto un impatto devastante su milioni di famiglie italiane che si sono ritrovate a dover affrontare somme esorbitanti che non hanno fatto altro che andare ad aggravare la precarietà economica. L’aumento costante delle tariffe ha portato tantissime persone a dover sopravvivere alle spese quotidiane. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
IN ARRIVO PER 45 MILIONI DI FAMIGLIE UN BONUS DA 55 EURO PER LE BOLLETTE DELLA LUCE Nella bozza del decreto energia il contributo per il 2026 vale 250 milioni di euro https://www.calabriainchieste.it/2025/12/11/in-arrivo-per-45-milioni-di-fami - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo un bonus per le bollette a 4,5 milioni di famiglie. Sarà destinato alle famiglie "vulnerabili" con Isee sotto i 15.000 euro. #ANSA Vai su X
Bonus bollette 2026, come funziona il contributo straordinario - Un aiuto contro il caro energia: chi ne avrà diritto, quanto costerà e cosa cambia rispetto ai bonus già esistenti. Da iodonna.it
Bonus luce da 55 euro in bolletta, bufera sulla misura: quando arriva e per chi - Bollette elettriche, nuovo bonus da 55 euro: i requisiti Isee, la platea e le novità del Decreto energia del Governo Meloni ... Riporta quifinanza.it