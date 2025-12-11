Bonus bollette 2026 il nuovo decreto cambia tutto | sono pochissimi i fortunati

Il bonus bollette 2026 si modifica radicalmente con il nuovo decreto, restringendo significativamente le categorie di beneficiari. Solo poche famiglie potranno ancora usufruire del sostegno, segnando un cambiamento importante rispetto agli anni precedenti. Ecco le novità principali e tutto ciò che è importante sapere sulle nuove regole.

Novità importanti in merito al bonus bollette nel 2026. Il nuovo decreto cambia tutto e solo poche famiglie possono esultare: ecco che cosa sapere. Negli ultimi anni, i rincari sulle bollette di luce e gas hanno avuto un impatto devastante su milioni di famiglie italiane che si sono ritrovate a dover affrontare somme esorbitanti che non hanno fatto altro che andare ad aggravare la precarietà economica. L’aumento costante delle tariffe ha portato tantissime persone a dover sopravvivere alle spese quotidiane. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it