Bonus facciate indagine shock | 77 milioni sequestrati per frode e false dichiarazioni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 77 milioni di euro in un’operazione che riguarda il bonus facciate. L’indagine ha scoperto frodi e false dichiarazioni legate a questo incentivo. Decine di beni e crediti sono stati messi sotto sequestro, segno di un’indagine che punta a fare chiarezza su un presunto maxi-trascoco. Gli investigatori continuano a scavare, mentre molti cittadini e imprese seguono con attenzione gli sviluppi.

Bonus Facciate, Svolta nelle Indagini: Sequestrati 77 Milioni di Euro. Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di beni e crediti per un ammontare complessivo di 77 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta maxitruffa legata al bonus facciate. L’inchiesta, di cui al momento non sono state divulgate molteplici specifiche, mira a smantellare un complesso sistema fraudolento che ha sfruttato indebitamente le agevolazioni fiscali destinate alla riqualificazione degli edifici. L’azione, che si inserisce in un contesto di controlli sempre più serrati sull’utilizzo corretto dei bonus edilizi, rappresenta un colpo significativo alla criminalità economica nel settore delle costruzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bonus Facciate Frode sul Bonus Facciate, sequestrati 77 milioni di euro: il sistema gestito da un ragioniere La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 77 milioni di euro legati a frodi sul Bonus Facciate. Frode del ‘bonus facciate’ a Vicenza: due indagati e 1,5 milioni sequestrati A Vicenza i finanzieri hanno scoperto una truffa da 1,5 milioni legata al bonus facciate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bonus Facciate Maxitruffa su Bonus facciate, sequestrati beni e crediti per 77 milioni(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - La Procura della Repubblica di Venezia ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza, anche per ... espansionetv.it Maxi frode sul Bonus Facciate: sequestri per ben 76,9 milioni | VIDEOSequestri per 76,9 milioni su frode Bonus Facciate: 19 indagati, 23 società coinvolte e immobili bloccati in tutta Italia. nordest24.it Bonus facciate, sequestrati 506mila euro: lavori eseguiti in parte a Lucca e Pisa - facebook.com facebook Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputati x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.