Bonus animali domestici 2026 | fino a 300€ per il veterinario ma solo per gli over 65 con requisiti precisi

Il Governo ha annunciato il Bonus Animali Domestici 2026, dedicato agli over 65. Chi rientra nei requisiti potrà ricevere fino a 300 euro per coprire le spese veterinarie dei propri animali. La misura mira a sostenere gli anziani italiani che considerano il loro animale da compagnia un punto di riferimento quotidiano. La procedura e i dettagli si definiscono ancora, ma l’obiettivo è alleggerire i costi delle cure veterinarie per chi ha più bisogno.

Per molti anziani italiani gli animali da compagnia rappresentano una importante fonte di conforto quotidiano e un legame affettivo insostituibile: proprio per questo, pensando anche ai costi spesso elevati delle cure veterinarie, il Governo ha previsto il Bonus Animali Domestici 2026, un contributo economico che può arrivare fino a 300 euro per coprire parte delle spese sanitarie dei propri amici a quattro zampe. Questo aiuto economico è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e sarà disponibile fino al 31 dicembre 2026; viene gestito direttamente dalle Regioni, che provvederanno a erogarlo fino a esaurimento dei fondi disponibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

