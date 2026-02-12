Bonifica del Sin di Fidenza via alla fase conclusiva dell’intervento nelle aree ex Carbochimica

La bonifica del Sin di Fidenza sta entrando nella fase finale. Sono stati avviati i lavori per ripulire oltre 140mila metri quadrati di terreno, un’area che era fortemente contaminata a causa delle attività passate della ex Carbochimica. L’obiettivo è restituire il territorio alla comunità e alle future generazioni, garantendo il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. La conclusione di questa operazione rappresenta un passo importante per la zona, che finalmente potrà riqualificarsi e riprendere vita.

La visita con il ministro Pichetto Fratin. Il presidente de Pascale e l'assessora Priolo: "Un'ex area contaminata che sarà restituita alla comunità anche grazie alla collaborazione tra istituzioni" Oltre 140mila metri quadrati di territorio fortemente contaminato da riconsegnare alla comunità e alle generazioni future, in un'ottica di piena sostenibilità. Dopo una lunga serie di interventi di risanamento avviati nel 2001, Fidenza (Pr) entra nella fase conclusiva della bonifica del Sin, il Sito di interesse nazionale che comprende le aree ex Carbochimica, ex Cip e l'inceneritore di San Nicomede: vengono assegnati al Comune 19,3 milioni di euro di fondi Fsc richiesti per completare i lavori.

