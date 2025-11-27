Omicidio Nada Cella il processo arriva alla fase conclusiva
Ventiquattro anni dopo il delitto arriva alla fase conclusiva il processo per uno dei casi irrisolti più misteriosi: l'omicidio di Nada Cella, uccisa nello studio del commercialista di Chiavari, vicino a Genova, dove lavorava. Le indagini, più volte riaperte senza risultato, hanno portato all'incriminazione di Anna Lucia Cecere, ex insegnante che all'epoca viveva a Chiavari, per l'assassinio, e del commercialista Marco Soracco, per lungo tempo l'unico sospettato, per favoreggiamento. Secondo la tesi dell'accusa la donna avrebbe ucciso Nada perché avrebbe voluto sostituirla nel posto di lavoro e forse nel cuore del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
