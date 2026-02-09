La regione avvia una nuova fase nelle operazioni di bonifica, a partire dal 16 febbraio. Le autorità stimano che sulle aree interessate ci siano circa 33 mila tonnellate di rifiuti da rimuovere. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per mettere in sicurezza l’ambiente e le persone.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La quantità di rifiuti presenti sulle aree interessate è stimata in circa 33 mila tonnellate. Non basta un anno, non basteranno due anni. Ci vorrà del tempo per completare lo smaltimento e avviare un altro obiettivo importante, che è quello delle bonifiche profonde”. Così il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, il generale Giuseppe Vadalà, sullo stato di avanzamento delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti, a margine dell’incontro, tenutosi questa mattina a Napoli nel Palazzo di Giustizia, per la firma del protocollo d’intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati con un focus particolare sulle aree della Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, dal 16 febbraio nuova fase nelle operazioni di bonifica

Approfondimenti su Terra Dei Fuochi

Alla Reggia di Portici, il Prefetto di Bari e il sindaco Manfredi hanno consegnato gli attestati di formazione alle polizie locali.

Le discariche abusive sui Colli Tifatini rappresentano un grave problema ambientale e di salute pubblica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Terra Dei Fuochi

Argomenti discussi: Terra dei fuochi, un anno dopo la condanna dell'Italia sono sempre le comunità a impegnarsi per la giustizia ambientale; Terra dei Fuochi: cos’è cambiato a un anno dalla sentenza CEDU; Terra dei Fuochi: bilancio del 2025 e più sinergie per la prevenzione; Terra dei Fuochi, nel 2025 raddoppiati sequestri e denunce.

San Vitaliano, confronto sul diritto alla vita nella Terra dei FuochiSAN VITALIANO – Un incontro denso di significato e di responsabilità civile quello che si è svolto il 5 febbraio nei locali dell’hotel Ferrari, dove l’Associazione TAU, guidata dal prof. Alfredo Pecor ... marigliano.net

Terra dei fuochi, nel 2025 denunce aumentate del 50 per centoNell'azione di contrasto ai roghi tossici nella cosiddetta 'terra dei fuochi i reati contestati dai carabinieri forestale della Campania nel corso del 2025 sono aumentati del 50 per cento. (ANSA) ... ansa.it

#Mondragone - sequestrata un’area di 4mila metri quadrati nella Terra dei Fuochi. Denunciato un uomo per rifiuti illeciti, attività abusiva e maltrattamento di animali. #TerraDeiFuochi #Ambiente #Sequestro #Cronaca #PoliziaProvinciale #Legalità #NanoTV facebook