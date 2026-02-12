Bologna blindato Castro | rinnovo ufficiale fino al 2030

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Santiago Castro fino al 2030. La società ha deciso di blindare il proprio attaccante, assicurandosi la presenza dell’attaccante colombiano per i prossimi anni. La scelta mira a consolidare il reparto offensivo e rafforzare il progetto sportivo del club.

Il Bologna blinda il proprio patrimonio offensivo garantendosi la permanenza a lungo termine di Santiago Castro. Attraverso una nota ufficiale, il club emiliano ha annunciato il rinnovo contrattuale dell'attaccante argentino, che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030. Una mossa strategica che sottrae il talento classe 2004 alle sirene delle big europee, consolidando il progetto tecnico di una squadra stabilmente in lotta per le posizioni di vertice. L'estensione dell'accordo rappresenta un segnale di forza della dirigenza felsinea, decisa a fare di Castro il perno dell'attacco per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Bologna, blindato Castro: rinnovo ufficiale fino al 2030

