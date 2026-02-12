Alluvione le opere per il Ravone | Creare accumuli d’acqua sui colli e ‘liberare’ la tombatura ostruita

La città di Bologna interviene sul tratto tombato del torrente Ravone, dove le opere di sistemazione mirano a creare accumuli d’acqua sui colli e a liberare le condotte ostruite. Gli esperti spiegano che i lavori sono necessari per far fronte alle piogge sempre più intense e frequenti, che mettono sotto stress le vecchie strutture. I lavori sono in corso e, una volta completati, dovrebbero ridurre il rischio di allagamenti e migliorare il deflusso dell’acqua in tutta la zona.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Da una parte ci sono gli interventi sul tratto tombato, che non regge la violenza del cambiamento climatico. Dall'altra le soluzioni in collina, per evitare che l'acqua diventi incontenibile. Al centro il Ravone, lo studio che la Regione ha commissionato all' Alma Mater e il 'gemello digitale' che ne è scaturito, capace di setacciare da cima a fondo il torrente, prevedere la portata massima di piogge, simulare gli allagamenti, fornire uno scudo – per quanto possibile – contro le alluvioni. Resta, però, la sensazione di essere parecchio indietro rispetto a un clima che corre veloce, di utilizzare strumenti (come 'i tempi di ritorno') non più in grado di calibrare la frequenza dei disastri, di ipotizzare soluzioni che potrebbero mitigare il rischio idraulico, ma non risolvere i problemi.

