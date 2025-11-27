Lazio ritorno in lista per Dele-Bashiru | escluso Hysaj

La Lazio ha ufficializzato oggi il rientro di Fisayo Dele-Bashiru nella lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A, una decisione maturata dopo l’operazione subita da Nicolò Rovella, costretto ai box almeno fino a metà gennaio per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia. La scelta del club ricade quindi sul centrocampista nigeriano, che non figurava più nell’elenco da settembre, quando una lesione al bicipite femorale aveva imposto il suo temporaneo stop e aveva spinto la dirigenza a inserire Toma Basic. Nome completo Fisayo Dele-Bashiru Posizione Centrocampista Squadra attuale Lazio Nazione Luogo di nascita Hamburg Data di nascita Febbraio 6, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 70 Altezza (cm) 176 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 4 - Per Game Partite iniziate 4 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lazio, ritorno in lista per Dele-Bashiru: escluso Hysaj

News recenti che potrebbero piacerti

Raggiungere I Migliori Vini del Lazio è ancora più semplice! Da Monte Porzio Catone parte una comoda navetta gratuita diretta a Villa Mondragone, attiva per tutta la durata dell’evento. Il servizio effettua corse continue, andata e ritorno, ogni 25 minuti circa pe - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, cambia la lista Serie A: out Hysaj, al suo posto Dele-Bashiru - I biancocelesti hanno escluso Hysaj, al suo posto torna Dele- Scrive gianlucadimarzio.com

Lazio, Dele-Bashiru torna in lista Serie A dopo l'infortunio: fuori Hysaj - I biancocelesti, dopo l'operazione di Nicolò Rovella, che per risolvere i problemi di pubalgia ha scelto l'intervento chirurgico e starà fuori almeno fino ... Secondo msn.com

Serie A, Dele-Bashiru reintegrato in lista: ecco chi ha sostituito - Ora quindi il centrocampista nigeriano potrà scendere in campo sia in Coppa Italia che nel campionato. laziopress.it scrive