La Lazio si vendica subito del Milan | Zaccagni segna e porta Sarri ai quarti di Coppa Italia
La Lazio batte il Milan all'Olimpico grazie ad un gol di Mattia Zaccagni e vola ai quarti di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ci sono due capoliste e una è l'Inter che si vendica della Lazio nel posticipo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A dlvr.it/TP9VgC #Fiorentina Vai su X
La Curva Sud suona la carica in vista di Lazio-Milan L'annuncio dei Banditi che chiama a raccolta i tifosi che saranno presenti all'Olimpico Sciarpe e soprattutto voce per portare il Milan alla vittoria ? #CurvaSud #LazioMilan #UltrasMilan - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Milan, subito la rivincita in Coppa Italia. Guendouzi: «Arriviamo in finale e regaliamoci la gioia» - La competizione «più antisportiva del mondo» rischia di diventare la prima ancora di salvataggio della Lazio. Riporta ilmessaggero.it
Regole Coppa Italia Lazio-Milan: rigori subito? E l'avversario dei quarti è tra due opzioni - in gara secca che vedrà i rossoneri impegnati questa sera all'Olimpico. Da msn.com
Lazio-Milan, Lotito: “Scendiamo in campo con un conto in sospeso” - Le dichiarazioni del patron biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dallo Sky Box dello stadio Olimpico ... Riporta msn.com
Allegri-Ianni, il chiarimento dopo lo scontro: ecco il retroscena - Espulso il tecnico del Milan Allegri e, subito dopo, il vice di Sarri Marco Ianni. Secondo msn.com
La Lazio lancia il "Pack 2 partite" per Milan e Bologna - La vendita inizierà alle ore 12:00 di giovedì 27 novembre e terminerà alle ore 23:59 di mercoledì 3 dicembre. Come scrive laziopress.it