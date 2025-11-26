Oggi alle 12 nel giardino del PalaDozza sarà piantumato un albero per ricordare Bonamico Ivanovic | Concessi troppi rimbalzi Ma usciamo dalla gara a testa alta

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ISTANBUL (Turchia) Il senso della grande incompiuta si legge chiaramente nelle parole di Dusko Ivanovic. Che, come è suo costume, è parco nelle considerazioni. Ma abbastanza esplicito. "Partita tirata, difficile – sottolinea il tecnico montenegrino –. Abbiamo giocato bene in difesa. In attacco abbiamo avuto troppe palle perse, che ci hanno fatto male nel secondo tempo e hanno deciso la partita, insieme ai rimbalzi offensivi concessi". C’è un aspetto, però, che assolve la squadra. Anche perché spesso notiamo le sue ’sclerate’, a confronto del dirimpettaio Jasikevicius, Ivanovic è l’allenatore più ’posato’ del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

oggi alle 12 nel giardino del paladozza sar224 piantumato un albero per ricordare bonamico ivanovic concessi troppi rimbalzi ma usciamo dalla gara a testa alta

© Sport.quotidiano.net - Oggi alle 12, nel giardino del PalaDozza, sarà piantumato un albero per ricordare Bonamico. Ivanovic: "Concessi troppi rimbalzi. Ma usciamo dalla gara a testa alta»

News recenti che potrebbero piacerti

oggi 12 giardino paladozzaOggi alle 12, nel giardino del PalaDozza, sarà piantumato un albero per ricordare Bonamico. Ivanovic: "Concessi troppi rimbalzi. Ma usciamo dalla gara a testa alta» - ISTANBUL (Turchia) Il senso della grande incompiuta si legge chiaramente nelle parole di Dusko Ivanovic. Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Oggi 12 Giardino Paladozza