Vincenzo Italiano analizza la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, riconoscendone il merito e sottolineando l’impegno della sua squadra. Con un atteggiamento equilibrato e rispettoso, l’allenatore evidenzia come i partenopei abbiano meritato il risultato, mantenendo comunque un senso di orgoglio per la prestazione offerta. Una riflessione sobria e rispettosa, che evidenzia l’importanza di analizzare gli incontri con lucidità e rispetto per gli avversari.

Riad, 22 dicembre 2025 – Il Napoli ha meritato. Vincenzo Italiano non si nasconde e nella conferenza stampa post Supercoppa riconosce subito il merito degli avversari, sottolineandone la forza ma evidenziando anche come la sua squadra non abbia mollato: “Il Napoli ha meritato per la partita che ha fatto, noi abbiamo fatto la nostra gara, peccato per come è finita. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile contro una squadra che ha più che performato con tutti i componenti e con Neres in giornata di grazia. Ferguson ha avuto la palla per pareggiare, poi sul 2-0 la gara è stata chiusa”. Il tecnico del Bologna ha voluto rimarcare come la sconfitta consentirà alla squadra di crescere ulteriormente, spendendo anche alcune parole per Federico Ravaglia, protagonista della gara sia in positivo che in negativo, come in occasione del secondo gol del Napoli nato da una sua ingenuità in disimpegno: “Sono partite che rimangono e che ti fanno crescere, questa esperienza ce la porteremo dietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano analizza la sconfitta di Supercoppa col Napoli: "Hanno meritato loro, ne usciamo a testa alta"

