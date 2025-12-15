Milan Saelemaekers blindato | accordo per il rinnovo fino al 2030

Il Milan rafforza il proprio progetto a lungo termine blindando Alexis Saelemaekers con un rinnovo fino al 2030. Dopo settimane di trattative, è stata ufficializzata l’intesa tra il club e l’entourage del giocatore, assicurando così una presenza stabile e di valore per il futuro della squadra.

Il Milan mette un punto fermo sul proprio futuro e lo fa partendo da una certezza tattica. Alexis Saelemaekers è pronto a legarsi ai rossoneri fino al 2030, dopo che nelle ultime settimane è stata trovata l’intesa con il suo entourage. Manca soltanto la firma, ma la direzione è tracciata: il club ha scelto di blindare uno dei giocatori più affidabili della rosa. Una decisione che affonda le radici nella scorsa estate, quando Massimiliano Allegri aveva insistito con convinzione per trattenerlo, respingendo le offerte arrivate da più fronti. Oggi quella scelta viene ripagata sul campo. Allegri aveva visto giusto. Milanzone.it

