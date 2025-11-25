Bonus bollette del 2026 come risparmiare sui costi di luce acqua e gas

Il bonus bollette cambia nel 2026, ma è ancora molto di supporto per tutti i nuclei familiari con Isee molto basso. Grazie a un incrocio di sostegni per luce, gas e acqua, le famiglie possono arrivare a ottenere uno sconto di 1.226 euro l’anno. Le misure sono principalmente automatiche, quindi rivolte ai nuclei in difficoltà economica e già riconosciute dalla dichiarazione dei redditi. Il pacchetto di sostegni per il caro energia è stato riconfermato dal Governo, ma la platea è stata leggermente rivista. Nel 2026 quindi ha diritto agli sconti sulle bollette solo una piccola parte dei beneficiari che avevano accesso ai sostegni nel 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus bollette del 2026, come risparmiare sui costi di luce, acqua e gas

