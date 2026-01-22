Sicurezza nasce il Coordinamento contro le Zone Rosse | Spostano i problemi e li aggravano

A Parma è stato istituito il Coordinamento contro le Zone Rosse, in risposta alle recenti ordinanze del Prefetto che hanno limitato alcune aree cittadine come il Parco Ducale e l’area vicino alla stazione ferroviaria. Questa iniziativa mira a condividere informazioni e promuovere un confronto costruttivo sulle misure adottate, evidenziando come alcune decisioni possano spostare i problemi senza risolverli, e talvolta aggravandoli.

