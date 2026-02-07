LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | buona prima run per Maria Gasslitter è in corsa per la qualificazione

Questa mattina a Pechino, Maria Gasslitter ha fatto una buona prima run nel freestyle slopestyle femminile. La sciatrice italiana si è mostrata in forma e ora spera di qualificarsi per le fasi successive. Intanto, una francese, Dumont Zanella, ha già subito un brutto incidente al primo rail e non ha ottenuto un buon punteggio. La gara continua tra emozioni e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Altra vittima del primo rail, questa volta è la francese Dumont Zanella che conquista solo 0.50 punti. 11.06 Termina anche Han, che come molte delle sue colleghe ha commesso un errore all'inizio della run. La cinese è decima con 43.93 punti. 11.04 LIU RESTA DIETRO! 47.98 per la cinese che viene penalizzata nella seconda sezione di rail! Gasslitter resta avanti! 11.03 Ottima prova per la cinese Liu, che probabilmente farà scalare in settima posizione la nostra Gasslitter. 11.02 Buona prova della statunitense Krumme. La debuttante colleziona 47.43 punti con la sua prima run.

