Blocco navale pugno di ferro di Meloni | Come fermeremo i migranti

Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo giro di vite contro l’immigrazione. In un video pubblicato sui social, la presidente del Consiglio spiega come intende fermare i migranti con un blocco navale più stringente. La misura, approvata di recente in Consiglio dei Ministri, prevede un approccio più duro e deciso, che Meloni definisce come un “pugno di ferro”. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che l’obiettivo è controllare meglio le rotte e ridurre gli sbarchi. Intanto, sui social, l’annuncio ha fatto discutere

In un video pubblicato sui social a tarda sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l’approvazione in Consiglio dei Ministri di un provvedimento significativo sull’immigrazione. Sottolinea i risultati ottenuti dal governo: “Oggi il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni – meno 60% di sbarchi, più 55% di rimpatri – ci incoraggiano a fare ancora meglio”. Meloni annuncia il mantenimento di un impegno elettorale: “Mantenuto un altro impegno sull’attraversamento delle acque territoriali” e “E vogliamo farlo” così oggi abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Blocco navale, pugno di ferro di Meloni: "Come fermeremo i migranti" Approfondimenti su Blocco Navale Meloni: "Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani" Giorgia Meloni annuncia che il blocco navale è stato portato a termine. Migranti: Meloni, blocco navale promessa mantenuta, compatibile con regole Ue Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Blocco Navale Argomenti discussi: Blocco navale che tentazione: esce dalla finestra e rientra dal pacchetto sicurezza; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Zoe Trinchero, picchiata e gettata nel canale. Lanciata in acqua quando era viva. Ddl migranti, arriva il blocco navale: stop alle Ong se c’è allerta terrorismo. Stretta su espulsioni, rimpatri e utilizzo dei cellulari nei CprBlocco navale, stretta sull'uso dei cellulari nei Cpr, giro di vite sulle espulsioni e sui rimpatri. Arriva l’ennesimo paletto del governo per arginare i flussi migratori ... ilmessaggero.it Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi ... panorama.it Stretta sui migranti, il Cdm approva il disegno di legge: blocco navale, rimpatri e le misure più severe >> https://buff.ly/ehooKD8 - facebook.com facebook Il testo non è ancora disponibile, ma le anticipazioni diffuse nelle scorse ore dai giornali confermano che il ddl contiene vari provvedimenti restrittivi, tra cui un cosiddetto "blocco navale" piuttosto vago x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.