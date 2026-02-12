Blocco navale pugno di ferro di Meloni | Come fermeremo i migranti

Da liberoquotidiano.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo giro di vite contro l’immigrazione. In un video pubblicato sui social, la presidente del Consiglio spiega come intende fermare i migranti con un blocco navale più stringente. La misura, approvata di recente in Consiglio dei Ministri, prevede un approccio più duro e deciso, che Meloni definisce come un “pugno di ferro”. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che l’obiettivo è controllare meglio le rotte e ridurre gli sbarchi. Intanto, sui social, l’annuncio ha fatto discutere

In un video pubblicato sui social a tarda sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l’approvazione in Consiglio dei Ministri di un provvedimento significativo sull’immigrazione. Sottolinea i risultati ottenuti dal governo: “Oggi il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni – meno 60% di sbarchi, più 55% di rimpatri – ci incoraggiano a fare ancora meglio”. Meloni annuncia il mantenimento di un impegno elettorale: “Mantenuto un altro impegno sull’attraversamento delle acque territoriali” e “E vogliamo farlo” così oggi abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

blocco navale pugno di ferro di meloni come fermeremo i migranti

© Liberoquotidiano.it - Blocco navale, pugno di ferro di Meloni: "Come fermeremo i migranti"

Approfondimenti su Blocco Navale

Meloni: "Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani"

Giorgia Meloni annuncia che il blocco navale è stato portato a termine.

Migranti: Meloni, blocco navale promessa mantenuta, compatibile con regole Ue

Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Blocco Navale

Argomenti discussi: Blocco navale che tentazione: esce dalla finestra e rientra dal pacchetto sicurezza; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Zoe Trinchero, picchiata e gettata nel canale. Lanciata in acqua quando era viva.

blocco navale pugno diDdl migranti, arriva il blocco navale: stop alle Ong se c’è allerta terrorismo. Stretta su espulsioni, rimpatri e utilizzo dei cellulari nei CprBlocco navale, stretta sull'uso dei cellulari nei Cpr, giro di vite sulle espulsioni e sui rimpatri. Arriva l’ennesimo paletto del governo per arginare i flussi migratori ... ilmessaggero.it

Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi ... panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.