Blocco navale? Le barricate di Silvia Albano | così la toga rossa vuole fermarlo

Il governo di Giorgia Meloni ha approvato in Consiglio dei ministri un decreto che introduce il blocco navale. La misura, che mira a fermare le partenze di migranti via mare, suscita già molte polemiche. Silvia Albano, nota per le sue posizioni dure, lancia un’idea concreta: usare le barricate per bloccare le imbarcazioni prima che lascino le coste. Le opposizioni e le toghe rosse criticano duramente questa scelta, che considerano un attacco ai diritti di tutti. La discussione si infiamma, mentre il governo insiste

"Così si arriva a minare i diritti di tutti". Il governo di Giorgia Meloni dà il via libera in CdM al decreto anti-immigrati che prevede tra le altre cose il blocco navale e le toghe (ovviamente, rosse) non la prendono bene. Silvia Albano, giudice del tribunale di Roma ed esponente di spicco di Magistratura democratica, l'ala che all'interno dell' Associazione nazionale magistrati rappresenta le toghe più vicine al Partito democratico, intervistata da La Stampa commenta con toni preoccupati, quasi apocalittici la misura approvata. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46294353 "Il respingimento collettivo delle persone in alto mare è vietato sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea sia da tutte le convenzioni internazionali - sottolinea dalle pagine del quotidiano torinese -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante Atreju, Silvia Albano, rappresentante della toga rossa, interviene nel dibattito sulle correnti del Csm.

