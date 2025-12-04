La toga rossa Silvia Albano ad Atreju | Non mi aspettavo l’invito

«Non me l’aspettavo, ma capisco la logica legata a una certa rilevanza mediatica e a volersi mostrare disponibili al confronto anche con me che sono stata così aspramente criticata». La presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano è stata invitata ad Atreju. Per la manifestazione di FdI parteciperà a un dibattito moderato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa con il ministro Carlo Nordio, il professor Sabino Cassese, il senatore di FdI Alberto Balboni, l’ex pm Antonio Di Pietro, la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. «Certo, c’è un po’ di squilibrio a favore dei sostenitori della riforma della magistratura, ma fa parte del gioco», dice lei oggi al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Quando leggi che la risorsa è stata subito rilasciata dalla Toga rossa di turno. • • • • #giustizia #risorse #sicurezza #togherosse #magistratura - facebook.com Vai su Facebook

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito» - «Non me l’aspettavo, ma capisco la logica legata a una certa rilevanza mediatica e a volersi mostrare disponibili al confronto anche con me che sono stata così aspramente criticata». Riporta msn.com

Silvia Albano, la «toga rossa» andrà ad Atreju: «Mi hanno attaccata, ma accetto il rischio. La politica? Anche per chi governa ci sono limiti invalicabili» - Silvia Albano è tra i giudici che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti nei centri in Albania, una decisione che ha causato un conflitto con il governo e forti critiche da parte della ma ... roma.corriere.it scrive

Anche la toga rossa pro-migranti Albano contro Musk: "Addio a X" - Il visionario imprenditore sudafricano ha sollevato un polverone per il suo giudizio tranchant sui magistrati del tribunale civile di Roma che hanno rinviato ... Segnala ilgiornale.it

Silvia Albano, la «toga rossa» sarà ad Atreju: «Mi hanno attaccata, accetto il rischio. I politici? Anche chi governa ha limiti invalicabili» - Sulla riforma che secondo lei mette a rischio l’indipendenza della magistratura, e in particolare dei pubblici ministeri, il ministro della Giustizia Nordio ribatte che si tratta di un slogan del ... Scrive msn.com

“Sgradevole, sorriso beffardo…”. Bocchino smonta la toga rossa: scontro in tv - Da una parte una delle figure di spicco della corrente più a sinistra della magistratura come Silvia Albano e dall’altra, sul versante diametralmente opposto l’ex deputato Italo Bocchino vicino alle ... Scrive ilgiornale.it

Silvia Albano, la giudice minacciata di morte per la sentenza sull'Albania. I messaggi nella sua mail: «Spero ti sparino» - Una trentina di messaggi minacciosi al giorno sono stati inviati sia alla mail di Magistratura democratica, di cui è presidente, che alla sua istituzionale. Scrive ilgazzettino.it