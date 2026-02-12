blocco navale delle ong la destra torna alla carica

La destra torna a spingere sul blocco navale delle ONG. Il governo ha appena approvato un nuovo disegno di legge che introduce misure più dure contro l’immigrazione. All’articolo 12, si torna a parlare di blocco navale, una proposta che la premier Meloni aveva già annunciato in passato. L’obiettivo è rafforzare le restrizioni e bloccare le imbarcazioni delle ONG che soccorrono migranti in mare. La questione divide il Parlamento, mentre le associazioni criticano duramente questa scelta.

Legge del male Il Cdm vara il ddl migranti. Stretta su ricongiungimenti, rimpatri e minori. Dentro anche la disciplina della detenzione nei Cpr, ma sono soprattutto divieti Legge del male Il Cdm vara il ddl migranti. Stretta su ricongiungimenti, rimpatri e minori. Dentro anche la disciplina della detenzione nei Cpr, ma sono soprattutto divieti Il Cdm ha approvato il disegno di legge con le nuove, ennesime, misure anti-migranti. All’articolo 12 torna il «blocco navale» che la premier Giorgia Meloni aveva a lungo evocato dai banchi dell’opposizione. «Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno», recita il testo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Donald Trump ha annunciato un blocco navale totale delle petroliere sanzionate in Venezuela, dichiarando che gli Stati Uniti intendo riprendere ciò che ritengono loro.

Da settimane il governo rafforza le misure contro l’immigrazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

