Immigrazione dal blocco navale alla stretta sui permessi | ecco le misure

Da settimane il governo rafforza le misure contro l’immigrazione. È stato predisposto un nuovo blocco navale e si torna a usare il “modello Albania”. Intanto, sono state approvate norme più severe sui requisiti per ottenere la protezione complementare e sono previste espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. La linea dura si fa più chiara, senza troppi giri di parole.

Blocco navale, ritorno del "modello Albania", stretta sui requisiti per la protezione complementare ed espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. Sono alcune delle norme introdotte nel disegno di legge sull'immigrazione che ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri. Il blocco navale e le nuove regole sui confini Tra i provvedimenti centrali il cosiddetto blocco navale ossia «l'interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali» - per 30 giorni prorogabili non oltre sei mesi - nei casi di «rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini» ed «emergenze sanitarie di rilevanza internazionale». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Immigrazione, dal blocco navale alla stretta sui permessi: ecco le misure Approfondimenti su Immigrazione BloccoNavale Immigrazione, nuovo disegno di legge in arrivo: stretta su ricongiungimenti e blocco navale Un nuovo disegno di legge sull’immigrazione si prepara a essere presentato in Parlamento. Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei Cpr Il governo mette in campo una nuova stretta sui migranti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Immigrazione BloccoNavale Argomenti discussi: Migranti, blocco navale e stretta alla protezione internazionale: approvato il testo del ddl; Blocco navale, modello Albania, stretta sui ricongiungimenti: le bozze del ddl immigrazione; Immigrazione, blocco navale e decreto bollette: ecco i prossimi dossier del governo; Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi 'blocco navale'. Via libera al ddl immigrazione: blocco navale, niente telefoni nei Cpr ed espulsioni più faciliVia libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'immigrazione con norme per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l'asilo e altre disposizioni in materia di migranti. Tra le novità il b ... unionesarda.it Immigrazione, dal blocco navale alla stretta sui permessi: ecco le misureBlocco navale, ritorno del modello Albania, stretta sui requisiti per la protezione complementare ed espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. gazzettadelsud.it Immigrazione, approvato in Cdm nuovo disegno di legge: le novità su CPR, Paesi sicuri e blocco navi migranti x.com Il governo Meloni ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione che introduce la possibilità di blocco navale, una stretta sull’accoglienza e una limitazione del potere dei giudici di intervenire, tra le altre cose. In più, si recepiscono le nuove norme europe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.