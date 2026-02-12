Bloccato con la droga dopo inseguimento

Da casertanews.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata movimentata a Casapesenna, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 22enne. Durante un normale servizio di pattuglia in piazza Petrillo, i militari hanno inseguito e fermato un uomo trovato con la droga. L’arresto è avvenuto sul posto, dopo un breve inseguimento che ha portato i militari a bloccare il giovane.

Un arresto per droga. E' l'esito delle attività messe in campo dai carabinieri a Casapesenna. Serata movimentata in piazza Petrillo, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, impegnati nel normale servizio di pattuglia, hanno arrestato un 22enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 20, i militari dell’Arma hanno notato una Fiat Panda di colore scuro il cui conducente, alla loro vista, ha iniziato a compiere manovre repentine nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi nella stessa piazza, dove il veicolo è stato bloccato in sicurezza.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Casapesenna Inseguimento

Tenta la fuga e getta l'hashish tra le auto: bloccato dopo un inseguimento a piedi

Durante un normale servizio di prevenzione urbana, un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento a piedi.

Droga nascosta negli slip e una pistola con matricola abrasa, arrestati tre giovani dopo un inseguimento

Tre giovani sono stati arrestati a Palermo dopo un inseguimento che ha portato al sequestro di droga, un'arma con matricola abrasa e proiettili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scambio di droga, inseguimento e fuga tra Sicilia e Tunisia

Video Scambio di droga, inseguimento e fuga tra Sicilia e Tunisia

Ultime notizie su Casapesenna Inseguimento

Argomenti discussi: Lancia 22 dosi di cocaina e scappa: bloccato e arrestato; Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Cocaina, hashish e ketamina: un arresto e due denunce in 48 ore; Spaccia cocaina, ma chiede la tutela internazionale: 20enne bloccato ai giardini Papadopoli.

bloccato con la drogaMinaccia la madre con un bastone per avere soldi per la droga: bloccato dai carabinieriAvrebbe minacciato la madre con un bastone dopo il rifiuto di consegnargli del denaro, necessario – secondo quanto ricostruito – per acquistare droga. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha ... scrivolibero.it

bloccato con la drogaAsciugamani imbevuti di eroina e cocaina, bloccato a Viterbo ingegnoso sistema per trasportare la drogaViterbo – Riceveva cocaina ed eroina diluita negli asciugamani e nei lenzuoli che riceveva a domicilio. Così, con un’operazione ... ilpuntoamezzogiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.