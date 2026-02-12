Bloccato con la droga dopo inseguimento

Serata movimentata a Casapesenna, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 22enne. Durante un normale servizio di pattuglia in piazza Petrillo, i militari hanno inseguito e fermato un uomo trovato con la droga. L’arresto è avvenuto sul posto, dopo un breve inseguimento che ha portato i militari a bloccare il giovane.

Un arresto per droga. E' l'esito delle attività messe in campo dai carabinieri a Casapesenna. Serata movimentata in piazza Petrillo, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, impegnati nel normale servizio di pattuglia, hanno arrestato un 22enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 20, i militari dell’Arma hanno notato una Fiat Panda di colore scuro il cui conducente, alla loro vista, ha iniziato a compiere manovre repentine nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi nella stessa piazza, dove il veicolo è stato bloccato in sicurezza.🔗 Leggi su Casertanews.it

