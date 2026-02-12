Blitz nel centro di Bitonto il sindaco | Risposta forte e decisa

Questa mattina, nel cuore di Bitonto, le forze dell’ordine sono scese in azione. Il sindaco Ricci ha parlato di risposta forte e decisa dopo l’operazione. La polizia ha effettuato un blitz, cercando di rafforzare la sicurezza in città. La gente si è fermata a guardare, mentre le forze dell’ordine hanno controllato vari punti del centro. Ricci ha commentato che questa operazione è un segnale importante per la comunità. Ora si aspetta che le misure adottate possano portare a una situazione più tranquilla.

Blitz a Bitonto: il sindaco Ricci chiede più sicurezza, l'operazione delle forze dell'ordine un "segnale importante". Un'ampia operazione di forze dell'ordine ha interessato il centro storico di Bitonto nella serata di mercoledì 11 febbraio, in risposta a un recente incremento di episodi criminali. Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha espresso soddisfazione per la risposta dello Stato, sottolineando la necessità di una presenza più costante e incisiva delle forze dell'ordine sul territorio. L'intervento, che ha visto l'impiego di numerose pattuglie dei carabinieri e il supporto di elicotteri, mira a ripristinare un clima di sicurezza nella cittadina pugliese.

