Scatta lo sgombero per Askatasuna Il blitz della polizia nel centro sociale dopo l’assalto alla Stampa il sindaco contro gli attivisti | Patto violato

Stamattina, il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sgomberato dalla Digos, dopo un blitz e le indagini legate agli attacchi contro La Stampa, le Ogr e Leonardo durante manifestazioni pro-Palestina. Il sindaco critica gli attivisti, accusandoli di aver violato gli accordi, mentre l’operazione segue un’intensa attività investigativa e un clima di tensione crescente nella città.

l centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della polizia, dopo una perquisizione nell’ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. Nell’edificio di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996 e considerato l’ultimo fortino dell’Autonomia, il cui nome in lingua basca significa “libertà”, sono stati trovati all’alba sei attivisti, al terzo piano. Presenza in una parte inagibile del palazzo, che ha fatto saltare il patto del Comune con un comitato di garanti per un progetto sui beni comuni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Blitz della polizia al centro sociale Askatasuna: i controlli dopo l'assalto alla redazione de La Stampa Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Polizia al centro sociale Askatasuna, il blitz per l'assalto alla Stampa: agenti a casa di militanti pro Pal: possibile sgombero; Askatasuna scatta l' operazione della polizia | Accorrete ci sgomberano. La polizia sgombera Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. Piantedosi: "Un segnale chiaro" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti: “La prefettura ci ha avvisati oggi delle violazioni" - Blitz di polizia, guardia di finanza e carabinieri all'alba; traffico e mezzi Gtt deviati; il sindaco: "Accordi non rispettati" ... torinotoday.it

Torino, assalto al quotidiano La Stampa: maxi blitz e perquisizioni al centro sociale Askatasuna - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. affaritaliani.it

BOCCIODROMO, SCATTANO PRESIDI E RESISTENZA ANTI-SGOMBERO Gli attivisti del centro sociale bocciodromo annunciano un presidio h 24 e la volontà di fare resistenza passiva contro lo sgombero e la demolizione dello stabile che dovrebbe scatta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.