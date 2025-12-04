Caporalato azienda agricola sotto ispezione a Fondi | nei guai l’imprenditore

Fondi, 4 dicembre 2025 – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “ caporalato ”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nella coltivazione di ortaggi vari. All’esito delle verifiche svolte dai Carabinieri, il titolare dell’azienda, un uomo di 34 anni residente nel territorio pontino, è stato deferito in stato di libertà poiché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano stati sottoposti a regolare pulitura, condizione necessaria per assicurare adeguati standard igienici ai lavoratori e alla linea di produzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

