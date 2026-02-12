Blind El Ma e Soniko a Sanremo | il presente e i giovani

Questa sera a Sanremo, sono saliti sul palco Blind, El Ma e Soniko, i rappresentanti di una nuova generazione musicale. I tre giovani artisti hanno portato energia e freschezza, dimostrando che il futuro della scena italiana passa anche da loro. La loro esibizione ha catturato l’attenzione del pubblico, che li ha ascoltati con interesse, consapevole che sono proprio i giovani a portare nuove idee e diversi modi di fare musica. La serata ha ribadito come il palco di Sanremo continui a essere anche un trampolino di lancio per le nuove leve, pronti

Il futuro è dei giovani. Chissà quante volte abbiamo sentito dire questa cosa. Chissà quante volte l’abbiamo detta noi stessi, se siamo giovani sperando almeno in un futuro migliore, se non lo siamo più in qualche modo per disegnare uno scenario che ancora ci preveda, e che però non sia un muro tirato su per arginare le speranze altrui. In realtà ho sempre pensato che il presente sia dei giovani. Non solo loro, ma prevalentemente loro. Perché così prevederebbe natura. Pensate che, quando ho cominciato a scrivere di musica per giornali, parlo della fine del Novecento, tecnicamente non più giovanissimo, ero comunque lì lì per diventare trentenne, avevo previsto un mio ritiro di lì a qualche anno, ritiro che in effetti ho poi praticato per una decina d’anni, lontano dalle scene perché mi sentivo troppo vecchio per questo mestiere, giusto il tempo di vedere che nel mentre anche quelli più vecchi di me stavano tutti ancora lì e tornare a dire la mia, nei panni del solito stronzo, avrebbe detto il buon Arbasino, non avendo mai pensato io di poter ambire a quella di venerato maestro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso.

Sarà Sanremo 2025 ha decretato i quattro vincitori che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

