Blackout a Ballabio | il Comune chiede maggiori investimenti alla società

Questa mattina a Ballabio si sono verificati due blackout consecutivi nelle vie Cinturino, Gramsci e Roma. La rete elettrica ha subito interruzioni improvvise, lasciando senza energia diverse zone del paese. Il Comune ha già chiesto alla società fornitrice di investire di più per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. La paura di nuovi disagi mette in allarme residenti e amministratori locali.

Nella giornata di mercoledì 12 febbraio si sono verificate due interruzioni nella fornitura di energia elettrica nelle vie Cinturino, Gramsci e Roma a Ballabio. Nonostante il ripristino serale della corrente nella maggioranza delle abitazioni, ve ne sono alcune che sono rimaste prive di energia elettrica attorno alla parte alta di via Roma. I tecnici sono attualmente sul posto e stanno intervenendo. Pertanto stamattina si è resa necessaria una chiusura stradale temporanea per lavori nel tratto tra via Cinturino e via Roma. “E’ evidente tuttavia un problema di fondo della linea di media tensione della zona di via Cinturino e limitrofe ormai vetusta - dichiara il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola - per la quale continuerò a chiedere un intervento di manutenzione straordinaria definitivo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

