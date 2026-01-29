Brembo il 2025 meglio delle previsioni | 3,7 miliardi di ricavi investimenti maggiori e indebitamento più contenuto

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha già in mano le prime stime per il 2025 e i numeri sono migliori di quanto previsto. L’azienda punta a raggiungere 3,7 miliardi di ricavi, con investimenti più alti e un debito più contenuto rispetto alle previsioni. Il presidente Matteo Tiraboschi ha detto che i risultati confermano la solidità della società, che continua a crescere anche in un mercato complesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l'anno 2025. Il Gruppo Brembo ha realizzato nel 2025 ricavi pari a 3.704 milioni di euro, in calo dell'1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, la stima prospettica comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine EBITDA per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance. Gli investimenti per l'intero anno si attestano a 438 milioni (superiori ai 400 milioni previsti) e l'indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre.

