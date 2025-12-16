Catania trovate tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonato
Nel parco del rione Monte Po a Catania, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto tre pistole e munizioni nascosti in un casolare abbandonato, sequestrando un importante arsenale illegale. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di armi nella zona.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel parco del rione Monte Po. I militari del primo gruppo della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania hanno effettuato un importante sequestro di armi e munizioni all’interno di un casolare abbandonato situato nel parco del rione Monte Po. Il controllo dopo movimenti sospetti. L’operazione è scattata durante una ispezione dell’area, avviata dopo che alcuni soggetti, alla vista dei Finanzieri, si sono allontanati rapidamente dai ruderi. Il comportamento sospetto ha spinto i militari ad approfondire il controllo, portando alla scoperta del materiale illecito. Dayitalianews.com
Catania: scoperto un arsenale di armi nascosto in un'auto
Catania, trovate in un casolare tre pistole e munizioni: sequestrate dalla Guardia di finanza - Le armi e munizioni sequestrate dalla finanza a Catania erano nascoste in un casolare abbandonato all'interno del parco del rione Monte Po. msn.com
Catania, pistole e cartucce in un casolare abbandonato: sequestrate - In particolare, nel corso delle attività di perlustrazione delle strade limitrofe all’area verde, una pattuglia notava in lontananza alcune persone presenti nei pressi dei ruderi di un casolare ... catanianews.it
Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento della Procura della Repubblica di Caltagirone che aveva convalidato il sequestro delle somme di denaro contante trovate nella tenuta agricola di San Michele di Ganzaria dell'ex presidente dell - facebook.com facebook