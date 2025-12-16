catania trovate tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonato

Nel parco del rione Monte Po a Catania, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto tre pistole e munizioni nascosti in un casolare abbandonato, sequestrando un importante arsenale illegale. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di armi nella zona.

Il ritrovamento nel parco del rione Monte Po. I militari del primo gruppo della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania hanno effettuato un importante sequestro di armi e munizioni all'interno di un casolare abbandonato situato nel parco del rione Monte Po. Il controllo dopo movimenti sospetti. L'operazione è scattata durante una ispezione dell'area, avviata dopo che alcuni soggetti, alla vista dei Finanzieri, si sono allontanati rapidamente dai ruderi. Il comportamento sospetto ha spinto i militari ad approfondire il controllo, portando alla scoperta del materiale illecito.

