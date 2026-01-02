Spacciavano cocaina in un casolare abbandonato 2 arrestati

La polizia di Arezzo ha arrestato due uomini, un italiano e un albanese, entrambi di 40 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in un casolare abbandonato, dove sono stati trovati e sequestrati quantitativi di cocaina. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

I poliziotti della squadra mobile della questura di Arezzo hanno arrestato due 40enni, un italiano e un albanese, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Come riportato dall'agenzia di stampa LaPresse, sono stati sequestrati 400 grammi di cocaina e l'operazione è.

