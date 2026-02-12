BIT 2026 il sistema Lago Ceresio–Como punta su 5G green e mercati internazionali

A Milano, il sistema Lago Ceresio–Como ha presentato la sua strategia per il futuro. L’obiettivo principale è aumentare la presenza sui mercati internazionali, puntando su tecnologia 5G, sostenibilità e un’offerta turistica di qualità. Durante la BIT, gli operatori hanno illustrato come vogliono attirare più visitatori, valorizzando la natura e i servizi digitali.

Alla Borsa Internazionale del Turismo strategia condivisa tra istituzioni e Camere di Commercio per rafforzare l'attrattività del territorio con un'offerta sostenibile e integrata Il sistema Lago Ceresio – Lago di Como si è presentato alla BIT di Milano con una strategia precisa: rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali puntando su natura, sostenibilità e qualità dell'esperienza turistica. Alla Borsa Internazionale del Turismo il territorio lariano ha messo in campo una promozione coordinata, con l'obiettivo di consolidare la propria identità come destinazione integrata e sempre più orientata a un turismo green e consapevole.

