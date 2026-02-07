Il lago di Como alla Bit Milano 2026 | professionisti e attività lecchesi protagonisti

Il lago di Como torna a farsi notare alla Bit di Milano 2026. Professionisti e aziende lecchesi hanno portato in fiera le loro offerte, mostrando la qualità e il valore del territorio. Lo stand di Regione Lombardia ha fatto da palcoscenico alle eccellenze del lago, attirando visitatori e addetti ai lavori interessati alle sue potenzialità.

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della BIT di Milano scegliendo lo stand di Regione Lombardia come cornice d'eccezione per celebrare le sue eccellenze. L'appuntamento è per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 16:00 (Padiglione 11), quando i riflettori si accenderanno.

