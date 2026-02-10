Bimba morta a Bordighera la madre arrestata voleva affidamento delle figlie; a marzo avrebbe avviato iter separazione dal marito in carcere

La tragedia di Bordighera si è consumata in pochi attimi. Una bambina di pochi anni è stata trovata senza vita, mentre la madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La donna aveva in mente di chiedere l’affidamento delle figlie e, a marzo, avrebbe avviato la separazione dal marito, che è in carcere. Le indagini della procura di Imperia sono ancora in corso, e la madre comparirà domani davanti al gip per l’interrogatorio di convalida.

Proseguono le indagini guidate dalla sostituta procuratrice Veronica Meglio e dal procuratore capo Alberto Lari: la donna, accusata di omicidio preterintenzionale, comparirà davanti al gip di Imperia giovedì 12 Febbraio per l'interrogatorio di convalida. Attualmente si trova in carcere Sarebb.

