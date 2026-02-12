Bimba di due anni trovata morta a Bordighera | arresto convalidato per la madre

Questa mattina a Bordighera è stata trovata morta una bambina di due anni. La madre, Manuela A., è stata arrestata e ora si trova nel carcere di Pontedecimo. Il giudice ha convalidato l’arresto durante l’interrogatorio a distanza. La polizia indaga sulle cause del decesso, ancora da chiarire.

Interrogatorio a distanza dal carcere di Pontedecimo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia ha convalidato l'arresto di Manuela A., la donna accusata della morte della figlia di due anni, avvenuta nell'abitazione di famiglia a Bordighera. La piccola era stata trovata senza vita due giorni fa, un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale. Alla donna viene contestato il reato di omicidio preterintenzionale. Disposta la custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio svolto da remoto con il carcere di Pontedecimo, dove la donna si trova detenuta, il giudice ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere.

