Bimba di 3 anni scomparsa ritrovata dopo ore il cane le è rimasto accanto

Una bambina di tre anni scomparsa nel Vicentino è stata ritrovata dopo ore di angoscia. La piccola si era allontanata da casa, ma il suo cane non l’ha mai lasciata sola, restando accanto a lei fino all’arrivo dei soccorritori. Alla fine, la piccola sta bene e la famiglia può tirare un sospiro di sollievo.

La Scomparsa di una Bambina di Tre Anni nel Vicentino: Un Dramma Risolto. È stata una giornata di forte tensione nel Vicentino, dove la scomparsa di una bambina di soli tre anni ha tenuto un'intera comunità con il fiato sospeso. La piccola era uscita di casa nel pomeriggio insieme ai cani di famiglia, senza che i genitori s'accorgessero della sua assenza. Quando i genitori hanno realizzato che non era più nel cortile, è scattato immediatamente l'allerta, portando a una richiesta urgente di intervento alle forze dell'ordine.

