Bimba ritrovata intrappolata in un pozzo dopo la scomparsa – 38 anni dopo eccola oggi

Newsner.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La straordinaria storia di Jessica McClure Morales stupisce ancora oggi. Nel 1987, all’età di soli 18 mesi, scomparve mentre giocava con altri quattro bambini nel giardino di sua zia a Midland, in Texas. I familiari, in preda al panico dopo la scomparsa, scoprirono presto che era caduta in un pozzo profondo 7 metri che credevano fosse stato coperto. Sua madre, Cissy, raccontò a PEOPLE: “Non sapevo cosa fare. Sono corsa dentro e ho chiamato la polizia. Sono arrivati in tre minuti, ma mi sono sembrati un’eternità”. La piccola Jessica era intrappolata e la sua terribile situazione attirò presto l’attenzione delle emittenti televisive di tutti gli USA. 🔗 Leggi su Newsner.it

