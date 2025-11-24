Bimba ritrovata intrappolata in un pozzo dopo la scomparsa – 38 anni dopo eccola oggi
La straordinaria storia di Jessica McClure Morales stupisce ancora oggi. Nel 1987, all’età di soli 18 mesi, scomparve mentre giocava con altri quattro bambini nel giardino di sua zia a Midland, in Texas. I familiari, in preda al panico dopo la scomparsa, scoprirono presto che era caduta in un pozzo profondo 7 metri che credevano fosse stato coperto. Sua madre, Cissy, raccontò a PEOPLE: “Non sapevo cosa fare. Sono corsa dentro e ho chiamato la polizia. Sono arrivati in tre minuti, ma mi sono sembrati un’eternità”. La piccola Jessica era intrappolata e la sua terribile situazione attirò presto l’attenzione delle emittenti televisive di tutti gli USA. 🔗 Leggi su Newsner.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Venerdì, la gente si è svegliata e si è ritrovata sommersa dalle acque reflue. Viviamo in tende da due anni e sono già logore; non resistono al vento o alla pioggia. Ho visto una donna con una bambina di sei mesi, che correva in giro urlando "Dove devo anda - facebook.com Vai su Facebook
Morta la bimba indiana finita nel pozzo. Tragico epilogo come per Alfredino - Non ce l'ha fatta Mahi, la bambina di 5 anni che mercoledì, nel giorno del suo compleanno, era caduta in un pozzo a Manesar, villaggio indiano della provincia di Haryana. Secondo fanpage.it