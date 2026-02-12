Bimba di 2 anni morta piena di lividi a Genova | convalidato l' arresto della madre

È stata convalidata l’arresto di Manuela A., la madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera. La donna è accusata di aver causato la morte della figlioletta, che presentava numerosi lividi sul corpo. La procura ha deciso di proseguire con l’indagine, mentre i dubbi sulla sua responsabilità restano ancora aperti. La piccola era stata trovata senza vita in casa due giorni fa, e ora si attende l’esito degli accertamenti medici e delle indagini.

Il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha convalidato l’arresto di Manuela A., la donna accusata dell’omicidio preterintenzionale della figlioletta di due anni, trovata morta in casa a Bordighera due giorni fa. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove. I fatti, come si ricorderà, sono accaduti a Montenero, una frazione di Bordighera, all’interno di una villetta. Tutto in una manciata di minuti: la bambina sta male e va in crisi respiratoria, la donna chiama l’ambulanza ma nonostante le manovre dei medici inviati dal 118 la piccola va in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimba di 2 anni morta piena di lividi a Genova: convalidato l'arresto della madre Approfondimenti su Genova Bordighera Bimba di due anni trovata morta a Bordighera: arresto convalidato per la madre Questa mattina a Bordighera è stata trovata morta una bambina di due anni. Bimba di 2 anni morta con lividi a Bordighera: madre arrestata per omicidio preterintenzionale La polizia ha arrestato la madre di una bambina di due anni trovata senza vita nella loro casa a Bordighera, in zona Montenero. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Genova Bordighera Argomenti discussi: Beatrice morta in casa a due anni, sequestrata la villetta teatro della tragedia a Bordighera; Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Bimba di 2 anni morta: Uccisa dalla mamma. Bordighera, la bimba di 2 anni trovata morta con lividi sul corpo: convalidato l'arresto della madrel giudice per le indagini preliminari di Imperia ha convalidato l'arresto di Manuela A., la donna accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlioletta di due anni, trovata morta in casa a Bordi ... msn.com Bimba di due anni trovata morta in casa a Imperia, arrestata la mamma: traumi sul corpo della piccolaLa donna nega ogni addebito ma la sua versione - secondo la procura - sarebbe smentita dalla relazione del medico legale ... adnkronos.com Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Bimba morta a 2 anni, emergono nuovi terribili dettagli sullo stato della famiglia in cui viveva, altamente disfunzionale. Il mio commento a La Vita in diretta. - facebook.com facebook Bordighera, bimba di due anni muore in casa. Aperta un’indagine x.com

