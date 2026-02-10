Bimba di 2 anni morta a Bordighera la madre Emanuela Aiello nega l' omicidio | sullo sfondo l' affidamento

La piccola Beatrice di due anni è morta a Bordighera. La madre, Emanuela Aiello, è stata arrestata, ma insiste che la figlia sia caduta accidentalmente. I pm però non credono alla sua versione e continuano a indagare.

Emanuela Aiello, la madre della bimba di due anni morta a Bordighera, nega l’omicidio. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Beatrice, trovata deceduta in casa. Lo sfondo della vicenda è quello dell’affidamento e del mantenimento delle tre figlie di 10, 9 e 2 anni. La Aiello si sarebbe dovuta presentare a marzo davanti ai giudici per ottenere l’affidamento. Ora la villetta è posta sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia sul corpo. Emanuela Aiello nega l’omicidio Gli inquirenti non credono alle parole di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice trovata morta nella villetta di Bordighera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polizia ha arrestato la madre di una bambina di due anni trovata senza vita nella loro casa a Bordighera, in zona Montenero.

La madre della bambina di due anni morta a Bordighera è finita in manette con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

