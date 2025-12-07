Bici elettriche modificate e trasformate in scooter | sequestri a Brancaccio

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono intensificati i controlli in vista delle festività natalizie da parte dei carabinieri. Il bilancio? Multe, sequestri e raffica di persone identificate. Nella piazza dedicata a don Pino Puglisi, a Brancaccio, i controlli alla circolazione stradale, hanno permesso di identificare 62 persone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

