Bici elettriche modificate e trasformate in scooter | sequestri a Brancaccio
Si sono intensificati i controlli in vista delle festività natalizie da parte dei carabinieri. Il bilancio? Multe, sequestri e raffica di persone identificate. Nella piazza dedicata a don Pino Puglisi, a Brancaccio, i controlli alla circolazione stradale, hanno permesso di identificare 62 persone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
