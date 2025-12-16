Biciclette elettriche trasformate in motorini sequestri e sanzioni salatissime della Polizia locale di Reggio Calabria

La Polizia locale di Reggio Calabria intensifica i controlli sulle biciclette elettriche trasformate in motorini, sequestrando veicoli e applicando sanzioni salatissime. Un'azione decisa contro chi modifica le bici per superare i limiti di velocità, rischiando la sicurezza e la legalità. La lotta alle biciclette troppo veloci mira a tutelare l'ordine pubblico e promuovere un trasporto sostenibile e responsabile.

E' guerra alle bici elettriche troppo veloci per essere vere, per essere quel mezzo di trasporto eco-friendly capace di rivoluzionare la micro mobilità. La Polizia Locale di Reggio Calabria ha infatti avviato una serie di servizi mirati, unitamente ai tecnici della Motorizzazione Civile, che ha consentito di sottoporre a sequestro tre velocipedi elettrici che sono risultati modificati. Un velocipede ha addirittura raggiunto la velocità record di 52 km solo mediante l'accelerazione a propulsione elettrica.

Biciclette elettriche trasformate in motorini: raffica di sequestri a Napoli - Una vasta operazione della Polizia Locale di Napoli ha portato al sequestro di diversi di questi mezzi "taroccati" in tutta Napoli, e in particolare nel ... fanpage.it

Un’ampia attività di controllo della circolazione stradale ha portato all’identificazione di 62 persone e all’ispezione di 29 veicoli, tra cui 8 biciclette elettriche - facebook.com facebook

