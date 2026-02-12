Bibbiena esplode furgone carico di bombole d’ossigeno

Un furgone carico di bombole d’ossigeno è esploso questa mattina a Bibbiena, nel Casentino. L’esplosione ha causato danni e ha allertato subito i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per ora, non ci sono notizie di feriti gravi, ma la zona è stata evacuata e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Bibbiena, Furgone Esplode in Casentino: Allarme Sicurezza e Indagini in Corso. Un furgone carico di bombole d’ossigeno è esploso oggi, 12 febbraio 2026, a Bibbiena, in provincia di Arezzo, generando una forte deflagrazione che ha immediatamente allertato la comunità locale. Le cause dell’incidente sono al momento sconosciute e oggetto di indagine, mentre le autorità lavorano per garantire la sicurezza dell’area e accertare eventuali feriti. La Dinamica dell’Esplosione e il Dispiegamento dei Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 15:28. I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto, coordinando le operazioni di soccorso e valutando l’entità dei danni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

