Bibbiena | esplode camion carico di bombole di ossigeno 6 feriti anche un vigile del fuoco e due bambini

Questa mattina a Bibbiena un camion carico di bombole di ossigeno è esploso improvvisamente. L’incidente ha causato sei feriti, tra cui un vigile del fuoco e due bambini. L’esplosione ha scosso l’intera zona di via Michelangelo, creando panico tra i residenti e i passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i feriti. Le operazioni sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente.

BIBBIENA (AREZZO) – Violenta esplosione stamattina, 12 febbraio 2026, a Bibbiena (Arezzo) che ha coinvolto in via Michelangelo un camion adibito al trasporto di ossigeno. Il bilancio provvisorio è di 6 persone ferite, nessuna in modo grave. Si tratta di un vigile fuoco, l'autista del furgone, due mamme con due bimbi, che si trovavano nella casa sotto la quale è esploso il furgone. Per scrupolo sono stati portati in ospedale a Bibbiena per controlli. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e quattro ambulanze infermierizzate. La Asl Toscana Sud Est ha attivato il gruppo maxi emergenze. Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, fa sapere sui social che la strada in cui si è verificato l'incendio è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e invita i cittadini a "evitare spostamenti non urgenti fino alla risoluzione del problema".

