Arezzo esplode un camion che trasportava bombole di ossigeno a Bibbiena | feriti

Un camion carico di bombole di ossigeno è esploso questa mattina a Bibbiena, creando panico tra i residenti. L’incidente ha provocato sei feriti, alcuni gravi, e ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. La strada in zona è stata chiusa al traffico per mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’esplosione. La cittadina è ancora sconvolta dall’evento che ha lasciato tutti sotto shock.

Bibbiena sconvolta: esplosione di un camion con bombole di ossigeno, sei feriti e allarme sicurezza. Un violento boato ha scosso la cittadina di Bibbiena, in provincia di Arezzo, nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026. L'esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui un vigile del fuoco e due madri con i loro figli, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente solleva immediatamente interrogativi sulla sicurezza del trasporto di materiali pericolosi e sulla necessità di controlli più rigorosi.

