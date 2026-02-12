Esplosione di un furgone che trasportava ossigeno a Bibbiena | coinvolti un vigile del fuoco l’autista e due mamme con bambini

Questa mattina a Bibbiena, alle 10.06, un camion che trasportava ossigeno è improvvisamente esploso in via Michelangelo. L’esplosione ha coinvolto un vigile del fuoco, l’autista del camion e due mamme con bambini che si trovavano nelle vicinanze. Paura e confusione tra i residenti, che sono corsi sul posto. La situazione è sotto controllo, ma i soccorritori stanno ancora lavorando per capire le cause dell’incidente.

Attimi di paura questa mattina a Bibbiena, dove alle ore 10.06 un camion che trasportava ossigeno è esploso in via Michelangelo. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 di Arezzo, con un dispiegamento rapido di mezzi di soccorso. Secondo quanto comunicato nell'aggiornamento delle 10.49, sono attualmente operative quattro ambulanze infermierizzate. È stato inoltre attivato il gruppo maxi emergenze della ASL Toscana Sud-Est per coordinare le operazioni sanitarie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 di Arezzo, quattro ambulanze infermierizzate e il gruppo maxi emergenze della ASL Toscana Sud-Est.

